Scontro fatale sulla Statale 107: morto un motociclista

Non c'è stato nulla da fare per un centauro che ieri sera è rimasto coinvolto in un violento incidente stradale lungo la Statale 107, tra Rende e Cosenza.

La dinamica del sinistro è ancora tutta da chiarire, mentre quel che è certo è che il motociclista avrebbe impattato frontalmente contro un'auto che procedeva nella direzione opposta.

Sul posto - precisamente al chilometro 14+100 della Silana-Crotonese - sono rapidamente giunti i medici del 118 assieme ai Vigili del Fuoco ed ai Carabinieri, che hanno svolto i primi rilievi del caso. Presente anche una squadra dell'Anas per rimettere in sicurezza la carreggiata.