Incidente coinvolge due auto e un mezzo Anas, un ferito sulla Ss 107

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore, nel cosentino, è intervenuta intorno alle cinque di questo pomeriggio sulla statale 107 silana, al km 70, fra i comuni di Camigliatello e San Giovanni, per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo dell’Anas e due auto, una Fiat Punto ed una Alfa Romeo Stelvio.

Il bilancio è di una persona che è rimasta ferita e che, una volta soccorsa, è stata affidata alle cure dei sanitari del Suem 118 che hanno provveduto ad accompagnarla nell’ospedale della città silana. Sul posto presente la Polizia Stradale per i rilievi e per la ricostruzione della dinamica del sinistro, ed il personale dell’Anas per quanto di competenza.

Inevitabili disagi si sono avuti alla circolazione nel tratto interessato dall’incidente e che sono durati fino al termine delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e del sito.