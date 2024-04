Brutto incidente sulla Statale 107, ferito gravemente un uomo: interviene l’elisoccorso

Ancora un incidente sulle strade calabresi, questa volta lungo la Statale 107, dove un uomo a bordo della sua auto avrebbe improvvisamente sbandato - per motivi non ancora del tutto chiari - andando a sbattere violentemente contro un muro. Il sinistro si è verificato tra i comuni di Camigliatello Silano e San Giovanni in Fiore.

Sul posto sono rapidamente giunti i soccorsi, che compresa la gravità della situazione hanno allertato l'elisoccorso. L'uomo è stato trasferito d'urgenza nell'ospedale di Cosenza dove è ricoverato in gravi condizioni. Chiusa temporaneamente al transito la stradq.