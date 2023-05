Ancora un incidente sulla SS107: ferito un automobilista

Ennesimo incidente lungo la Strada Statale 107, in un tratto ricadente nel comune di San Giovanni in Fiore già teatro, pochi giorni fa, di uno scontro mortale (LEGGI). Questa volta il bilancio è di un ferito, e non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Secondo quanto appreso, un uomo avrebbe perso il controllo del proprio mezzo andando a sbattere contro il guard-rail a velocità sostenuta. Uno scontro in solitaria, che non ha avuto gravi ripercussioni sul malcapitato, ferito lievemente.

Sul posto sono rapidamente giunti i soccorsi, assieme ai Vigili del Fuoco ed operatori dell'Anas. Registrati lievi rallentamenti al transito.