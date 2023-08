Tropea, violento incidente stradale in pieno centro: due giovani gravemente feriti

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina a Tropea, lungo le vie del centro. Per motivi ancora non del tutto chiari, si è verificato un forte scontro tra un'auto ed una moto: entrambi i conducenti dei rispettivi veicoli sono rimasti gravemente feriti.

Immediati i soccorsi del personale medico del 118: per uno dei due giovani si è reso necessario il trasferimento presso l'ospedale cittadino, mentre per l'altro ragazzo è stato necessario allertare l'elisoccorso per un trasferimento d'urgenza presso l'ospedale di Catanzaro, a causa dei numerosi traumi riportati.

Indagano le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica del grave sinistro.