San Marco Argentano. In casa munizioni illegali e pistola, scatta l’arresto

Un uomo di San Marco Argentano, nel cosentino, è finito in arresto dopo che i carabinieri della stazione locale gli anno trovato in casa dei colpi calibro 9 parabellum e 7,62 Nato, oltre a del munizionamento di vario calibro, il tutto detenuto illegalmente. I militari hanno anche sequestrato una pistola cal. 7,65 senza matricola. All’indagato si contesta ora la violazione delle norme integrative per il controllo delle armi, munizioni ed esplosivi.