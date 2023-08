Ferragosto di controlli per la Guardia Costiera: salvataggi e soccorsi tra Catanzaro e Crotone

Ferragosto caratterizzato da numerosi interventi della Guardia Costiera impegnata con motovedette in mare e personale a terra lungo tutto il litorale di giurisdizione della Calabra ionica delle province di

Catanzaro e Crotone.

Intensa l’attività di controllo e vigilanza, con assetti navali e terrestri rischierati per tutta la giornata sui 180 km di costa, nelle zone di mare più trafficate e in prossimità delle spiagge maggiormente frequentate che ha permesso di garantire il sicuro e regolare svolgimento delle attività marittime e balneari consentendo immediati interventi in caso di richieste di soccorso e rapidi accertamenti in occasione di violazioni alle regole di condotta in mare.

Per quel che concerne la salvaguardia della vita umana in mare sono stati effettuati diversi soccorsi in favore di diportisti e bagnanti. In particolare è stato effettuato il soccorso ad una imbarcazione a rischio di affondamento nelle acque dell’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto.

L’unità da diporto imbarcava acqua davanti alla spiaggia di Le Cannella e solo il rapido intervento dei mezzi navali Guardia Costiera, già in mare in attività programmata, ha evitato il peggio. Gli occupanti (5 adulti) sono stati tratti tutti in salvo a bordo delle motovedette e l’unità a rischio affondamento è stata portata in sicurezza a riva. A questo intervento si aggiunge anche il soccorso ad una unità da diporto con due persone a bordo, alla deriva per avaria al motore davanti alle acque di Catanzaro Lido.

Anche questa imbarcazione è stata raggiunta rapidamente dal mezzo Guardia Costiera che ha soccorso i diportisti portandoli in sicurezza con la

loro unità nel porto di Catanzaro Lido.Provvidenziale anche l’attività di ricerca portata avanti nel mattino a seguito di denuncia di scomparsa di una ragazza in stato confusionale nel comune di Simeri Crichi.

È stato attivato da subito l’assetto di ricerca congiunto con pattuglie terrestri sulle spiagge e mezzi navali lungo la fascia di balneazione. La descrizione della ragazza ha permesso agli uomini della Guardia Costiera di individuarla sulla battigia mentre si allontanava in direzione Catanzaro Lido a circa 2,5 chilometri dal punto di ultimo avvistamento. La ragazza, disorientata, è stata avvistata dai militari a bordo del battello pneumatico Guardia Costiera durante il pattugliamento da mare, ed è stata subito raggiunta e rassicurata per poi essere condotta in sicurezza, via mare, a bordo dello stesso mezzo Guardia Costiera, dai suoi famigliari.