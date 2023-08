Auto fuori strada a Condofuri, morti due fratelli

Tragico incidente stradale a Condofuri, nel reggino, dove in serata due fratelli, Pasquale e Domenico Manti, rispettivamente di 70 e 73 anni, sono morti dopo che la vettura su cui viaggiavano entrambi, nel fare manovra, è finita in un fossato al lato della strada per poi ribaltarsi.

Il 70enne, che era il passeggero, è così deceduto sul colpo mentre il 73enne, che era invece alla guida, dopo esser stato soccorso è stato portato da un’ambulanza del Suem 118 nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria dove è purtroppo spirato poco dopo il ricovero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri della Stazione locale che hanno eseguito i rilievi ed a cui spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.