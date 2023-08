Cosenza. Soste selvagge durante partite, sindaco chiede intervento Prefetto

Soste selvagge e parcheggiatori abusivi “fastidiosi” durante gli incontri di calcio del Cosenza, soprattutto quelli di cartello, che si giocano allo Stadio San Vito-Marulla.

Una situazione evidentemente ritenuta non più tollerabile dal Sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco, che ha preso carta e penna e con bollo di ufficialità ha scritto al Prefetto del capoluogo bruzio per segnalare quelle che il primo cittadino definisce “le conseguenze sull’ordine pubblico che inevitabilmente” deriverebbero in occasione delle partite quando “un numero incontrollato di autovetture … utilizzano come parcheggio, irregolare e indiscriminato, le strade del Comune di Castrolibero adiacenti lo stadio”.

Greco informa poi il prefetto che a partire da domani, sabato 19 agosto, quando si terrà in casa la prima di campionato del Cosenza, la Polizia municipale di Castrolibero si impegnerà a regolamentare la viabilità e la sosta durante l’evento e anche per le successive manifestazioni sportive “e, qualora ne ricorressero gli estremi si procederà ad applicare quanto previsto dal codice della strada”.

Nel contempo il sindaco evidenzia il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, “che molto spesso - scrive nella missiva - assumono comportamenti fastidiosi nei confronti degli automobilisti e di coloro che parcheggiano la propria auto per andare allo stadio, costituiscono di fatto un potenziale pericolo per l’ordine pubblico”.

Da qui la richiesta di Greco, “compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi”, e già da domani, di un maggior controllo sulle vie comunali prospicenti lo Stadio, ovvero via Mattia Preti, E. Kant, Marchesato, Rendano: “In tal modo l’attività di ordine pubblico si concretizzerebbe anche come sostegno e supporto al personale della Polizia municipale in servizio di viabilità” precisa Greco.