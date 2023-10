Calcio. Amichevole Rossanese-Cosenza, al “Rizzo” una giornata di festa e di sport

Si è vissuta una meravigliosa giornata di festa e di sport allo stadio comunale “Stefano Rizzo” di Rossano, in occasione dell'amichevole di lusso tra la Rossanese calcio del Presidente Fabio Abbruzzese ed il Cosenza del Presidente Eugenio Guarascio.

L’incontro è servito, tra l'altro, a scopo benefico con la raccolta fondi da destinare alla Lilt della Sezione bruzia. Prima della gara, arbitrata ottimamente da Alessia Mammoliti della Sezione AIA di Rossano, i Presidenti delle due società sportive hanno voluto omaggiare il sindaco Flavio Stasi di una maglia personalizzata. Il Presidente Abbruzzese, ha voluto, invece, omaggiare il calciatore Luigi Canotto con la maglia della Rossanese, quale atto di riconoscimento per la sua brillante carriera iniziata proprio nella città jonica, dove è nato, muovendo i primi passi nelle giovanili e nella prima squadra della gloriosa Rossanese calcio.

La partita, in cui non sono mancati una serie di emozioni in campo, è terminata 5-1 per il Cosenza. I due tecnici, Fabio Caserta (Cosenza) e Luca Aloisi (Rossanese), hanno schierato tutti i calciatori in campo in vista dei rispettivi impegni di campionato.

Piena soddisfazione è stata manifestata dal sindaco, Stasi, che ha dichiarato: “Abbiamo vissuto una bella giornata di sport e di solidarietà allo stadio comunale Stefano Rizzo. L'allenamento congiunto con il match amichevole tra ASD Rossanese calcio e il Cosenza è stata una bella occasione per raccogliere fondi in favore della LILT e quindi della ricerca contro i tumori. Una raccolta fondi non scontata e che non deve lasciarci indifferenti, perché se oggi tante persone sopravvivono ai tumori è grazie alla ricerca”.

“Un grazie di vero cuore - ha poi aggiunto - alle due società sportive per aver organizzato questo bellissimo evento che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni sulle gradinate dello stadio con la presenza anche dei tanti bambini delle diverse scuole calcio del nostro territorio. L'occasione è stata anche quella di rivedere sul prato cittadino e dare un abbraccio al nostro illustre concittadino Luigi Canotto che, dopo tanti anni di sacrifici, è arrivato a giocare nel calcio professionistico. So quanto è legato alla nostra città, se lo merita. Alle due società, infine, auguro di centrare i propri obiettivi e di festeggiare, a fine campionato, la promozione in serie A per il Cosenza calcio e la Promozione in Eccellenza regionale per la Rossanese”.

Si è vissuto, dunque, un pomeriggio splendido allo “Stefano Rizzo”, un evento di sport all’insegna della prevenzione e della promozione del territorio.

L’allenamento congiunto tra Cosenza e Rossanese è stata una festa per i numerosi spettatori sugli spalti e, soprattutto, per i tanti bambini delle scuole calcio dell'intero territorio.

In campo le giocate dei rossoblù, a segno cinque volte, e sugli spalti tanto entusiasmo per il ritorno dei “Lupi” sullo Jonio. Una bella iniziativa da replicare in altre occasioni.

Prima dell’allenamento il Presidente Guarascio è stato accolto dal sindaco Stasi e dal Presidente della Rossanese Abbruzzese, scambio di doni e brevi interventi sul tema della giornata dedicata alla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).

Straordinaria, poi, l'accoglienza riservata a Luigi Canotto, calciatore del Cosenza, figlio di Rossano che è molto amato in città. Tanti gli amici, oltre ai genitori, presenti sugli spalti che, a fine gara, hanno voluto abbracciare Gigi.

Il Cosenza calcio ha lasciato Rossano tra gli applausi del numeroso pubblico e dei tanti tifosi di fede rossoblù. Un plauso, infine, alla dirigenza e all'intero staff della Rossanese calcio per aver organizzato l'amichevole con il Cosenza a scopo benefico.