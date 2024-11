Calcio, Eccellenza. La Rossanese batte il Soriano ed è quarta

La Rossanese calcio ha vinto in trasferta (2-0) contro il Soriano, grazie alle reti siglate da Bongiorno e Riconosciuto, e consolida la sua posizione in classifica.

Il club rossoblù, dopo la decima giornata di andata nel Campionato di Eccellenza regionale, occupa il quarto posto in graduatoria con 19 punti frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e tre sconfitte.

Questa la classifica: Vigor Lamezia 1919, 23 punti; Reggio/Ravagnese 1960, 22 punti; Digiesse Praia-Tortora, 22 punti; Rossanese Calcio, 19 punti; Paolana, 19 punti; Isola Capo Rizzuto 1966, 18 punti; Soriano 2010, 15 punti; Palmese 1912, 14 punti; Cittanova Calcio, 13 punti; Castrovillari Calcio, 13 punti; Brancaleone, 12 punti; Gioiese 1918, 11 punti; Ardore, 6 punti; Bocale Calcio, 6 punti; Rende Calcio 1968, 2 punti; San Luca, 1 punto.

Da sottolineare la straordinaria prestazione della squadra, allenata ottimamente da Mister Luca Aloisi, trascinati dai magnifici tifosi della “Curva Sud” Rossano che, in massa, hanno raggiunto Soriano per sostenere i propri beniamini.

Domenica altra trasferta per la Rossanese Calcio contro l'Ardore, dopo le due vittorie consecutive sia con il Castrovillari che con il Soriano, in cui si vuole conquistare l'intera posta in palio.

Piena soddisfazione, infine, è stata manifestata dai tifosi e dall'intera dirigenza della Rossanese per l'importante risultato ottenuto dalla squadra fuori casa.