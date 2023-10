Calcio, Promozione: la Rossanese calcio al comando del campionato calabrese

La Rossanese calcio del Presidente Fabio Abbruzzese e di Mister Luca Aloisi, al comando nel Campionato di Promozione calabrese con 10 punti.

Il club rossoblù, nelle prime quattro gare, ha ottenuto tre vittorie ed un pareggio battendo fuori casa la Juvenilia Roseto Capo Spulico con un secco 2-0 (gol di Carrozza e Alassani) ed il Luzzi con un secco 3-0 (gol di Ramito Ferreira, Coppola, Sifonetti) allo stadio comunale “Stefano Rizzo” di Rossano. La terza vittoria consecutiva è arrivata domenica 1° ottobre battendo fuori casa (2-1) l'AS Mangone. Domenica 8 ottobre ha pareggiato (0-0), in casa, con il Campora.

Soddisfatto, in modo particolare, Mister Aloisi per l'eccellente prestazione dei suoi calciatori nelle prime quattro gare di campionato conseguendo, con pieno merito, tre vittorie consecutive ed un pareggio.

La Rossanese, quest'anno, ha grandi ambizioni con il chiaro intento di centrare l'obiettivo della promozione in Eccellenza regionale. La società, oltre a confermare alla guida tecnica della squadra Mister Aloisi e di essersi affidata ad un direttore sportivo qualificato e di grande esperienza come Angelo Siciliano, ha effettuato nuovi acquisti per ampliare e rafforzare ulteriormente la rosa.

Sono arrivati, infatti, Gaspare Foresta (classe 2004) centrocampista, trequartista e mezzala, una pedina duttile e fondamentale per dare un apporto importante al centrocampo, ed anche Ramiro Ferreira un vero baluardo difensivo, dotato di una stazza fisica importante ed un senso di posizione eccellente, può agire sia nella difesa a 4 come centrodestra o nella difesa a 3 da centrale dettando i tempi e verticalizzando avendo in dote un ottimo piede.

Ferreira e Foresta si aggiungono, dunque, alla rosa della squadra formata da: Francesco De Luca, Davide Rizzo, Antonio Carrozza, Lucas Gonzalo Basualdo Reydo, Davide Luigi Mauri, Antonio Romamo, Pietro Coppola, Franco Nicolini, Giacomo Bongiorno, Mouhamed Alassini, Francesco Vulcano, Gianmarco Guerrini, Francesco Placonà, Kevin Canaliu, Filippo Caruso, Giuseppe Sifonetti, Antonio Arcidiacone, Loris Benigno Sommario, Giuseppe Lorecchio, Simone La Pietra, Giuseppe Zampino.

Questo, invece, lo staff tecnico: Luca Aloisi (Allenatore), Roberto Capoverde (Vice-allenatore), Ferruccio Pirillo (Allenatore dei portieri), Angelo Siciliano (Direttore Sportivo), Nazzareno Sessa (Massaggiatore) e Giancarlo De Paola (Magazziniere).

Staff societario: Fabio Abbruzzese (Presidente), Giuseppe Labonia (Vice-Presidente), Cataldo Carrozza (Vice-Presidente), Antonio Attadia (Dirigente Accompagnatore), Eugenio Catalano (Responsabile della Comunicazione e dei rapporti con i mass-media, Social media e Marketing).

Ritornando a parlare del torneo, invece, si presenta molto avvincente con 16 squadre: Altomonte, Cassano Sybaris, Campora calcio, Cotronei calcio, Città di Amantea 1927, Città di Luzzi, Mangone calcio, Mirto Crosia, Mesoraca calcio, Rossanese calcio, San Fili 1926, Sersale calcio 1975, Soccer Montalto, Trebisacce calcio, V. E. Rende, Juvenilia Roseto Capo Spulico.

La Rossanese, in base ai programmi societari, vuole essere protagonista nella nuova ed impegnativa stagione calcistica 2023-2024, in cui farà di tutto per centrare il salto di categoria e regalare, allo stesso tempo, tante soddisfazioni ai propri tifosi di fede rossoblù. Domenica 15 ottobre, intanto, nuovo turno casalingo: allo stadio comunale “Stefano Rizzo” di Viale Sant'Angelo, affronterà il San Fili 1926 (4 punti in classifica) per quanto riguarda la quinta giornata del Girone A.

Domani, giovedì 12 ottobre (alle 15:00), invece, è prevista l'amichevole di lusso, allo stadio comunale “Stefano Rizzo” di Rossano, con il Cosenza calcio che milita nel Campionato di serie B.

L’evento ha una finalità benefica: raccogliere fondi da destinare alla Lilt di Cosenza. Sugli spalti ci saranno, inoltre, tutte le scuole calcio del comprensorio, per dar vita insieme ad un grande pomeriggio di festa e di sport. I tanti cittadini e sportivi dell'intero territorio, infine, sono invitati a partecipare all’amichevole.