Scomparsa Ioele, oggi le esequie dell’amato ex presidente della Rossanese Calcio

Addio all'ex Presidente della gloriosa Rossanese calcio Vincenzo Emilio Ioele (72 anni) che, in oltre dieci anni di presidenza (tra gli anni '80 e '90), ha fatto vivere grandi emozioni alla città raggiungendo l'interregionale (la serie “D” di oggi) con campioni in squadra come Ammerata, Cipparrone, Rosati, Toscano, Sestito, Bruno, Laurenzano, Franco ed il bomber Rocco Russo.

Un presidente amato dai suoi stessi calciatori ed anche dall'intera tifoseria locale. In tanti si sono uniti al dolore della famiglia: della moglie Annagrazia Cianciaruso, dei figli Giuseppe e Imma, della nuora Susanna Terranova, del genero Giuseppe Greco, dei nipoti, dei fratelli e sorelle.

Le esequie avranno luogo oggi, martedì 27 agosto, alle 18, nella Chiesa di San Paolo allo Scalo di Rossano. No fiori, ma opere di bene. Il ricavato verrà devoluto interamente all'Istituto di Ricerca Oncologico I.O.V. di Padova.

Dalle 16, nella stessa Parrocchia di San Paolo, verrà allestita la camera ardente per rendere omaggio all'ex ed indimenticabile Presidente della Rossanese. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati, in queste ore, alla famiglia Ioele-Cianciaruso fra questi anche quello dell'intera dirigenza della Rossanese calcio.