Calcio, Eccellenza. La Rossanese batte il Praia-Tortora vola al secondo posto

La Rossanese calcio, nell'anticipo di sabato pomeriggio allo stadio comunale “Stefano Rizzo” di Rossano, ha vinto, con pieno merito, il match-clou del Campionato di Eccellenza calabrese con il Praia-Tortora.

Il gol partita è stato siglato dal bomber Giacomo Bongiorno nella seconda frazione di gioco. Il club jonico occupa, dopo la vittoria in casa, il secondo posto in classifica con 39 punti (frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte) con una partita in meno. Mercoledì 19 febbraio, infatti, si recupererà la gara contro il Brancaleone in trasferta.

Prezioso, ancora una volta, l'incitamento, dal primo all'ultimo minuto di gioco, dei tifosi della Rossanese e della Curva Sud Rossano.

Questa la classifica, dopo la 21esima giornata, del Campionato di Eccellenza calabrese: Vigor Lamezia, 46 punti; Rossanese Calcio, 39 punti; Paolana, 38 punti; Praia-Tortora, 37 punti; Reggio-Ravagnese, 36 punti; Isola Capo Rizzuto, 35 punti; Soriano, 35 punti; Palmese, 35 punti; Gioiese, 30 punti; Cittanova Calcio, 24 punti; Brancaleone, 23 punti; Bocale Calcio, 22 punti; Castrovillari Calcio, 21 punti; Ardore, 18 punti; San Luca, 9 punti; Rende Calcio, 8 punti.

Grande soddisfazione, infine, è stata manifestata sia dall'intera dirigenza che da mister Luca Aloisi per la straordinaria prestazione della squadra conquistando, meritatamente, i tre punti in palio, dopo una partita maschia ed impegnativa, che ha fatto gioire i numerosi sportivi e tifosi di fede rossoblù presenti sugli spalti dello stadio comunale “Stefano Rizzo” di Rossano.