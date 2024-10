Calcio, Eccellenza: la Rossanese conquista un’altra vittoria e sale al terzo posto

La Rossanese Calcio, del presidente Fabio Abbruzzese e di mister Luca Aloisi, batte in casa la Gioiese 3-0 (grazie ai goal siglati da Riconosciuto, Bongiorno e Pisani) e sale al terzo posto in classifica nel Campionato di Eccellenza regionale. Questa, dunque, la classifica dopo la quinta giornata di andata: Reggio/Ravagnese 13 punti, Vigor Lamezia 11 punti, Rossanese 9 punti, Digiesse Praia/Tortora 9 punti, Cittanova calcio 9 punti, Paolana 9 punti, Isola Capo Rizzuto 8 punti, Palmese 8 punti, Soriano 7 punti, Brancaleone 7 punti, Bocale calcio 6 punti, Castrovillari 5 punti, Gioiese 4 punti, Ardore 3 punti, Rende calcio 1 punto, San Luca 0 punti.

Straordinaria, ancora una volta, la prova dei giocatori della Rossanese che si aggiudicano, grazie ad una prestazione maiuscola, il match contro la Gioiese. Bellissima, tra l'altro, la cornice di pubblico allo stadio comunale “Stefano Rizzo” di Rossano. Eccellenti, come sempre, i magnifici tifosi della Curva Sud che hanno sostenuto la squadra rossoblù dal primo all'ultimo minuto di gioco. I giocatori, al termine della partita, hanno ringraziato i tifosi recandosi sotto la tribuna della tifoseria organizzata.

Piena soddisfazione, infine, è stata manifestata dall'intera dirigenza e da mister Aloisi per l'ottima prestazione della squadra, La Rossanese, nella prossima gara di Campionato in programma domenica 20 ottobre, dovrà affrontare, in trasferta, il Praia/Tortora che occupa la terza posizione in classifica, con 9 punti, insieme al club rossoblù. Si preannuncia, dunque, una gara bella ed avvincente tra due squadre che stanno facendo bene in Campionato. I tifosi della Rossanese raggiungeranno Praia per sostenere, con il loro immancabile incitamento, la squadra rossoblù.