Calcio, Eccellenza. Una buona rossanese perde contro la Vigor Lamezia

Una buona Rossanese esce sconfitta nella gara contro la capolista Vigor Lamezia, allo stadio comunale “Stefano Rizzo” di Viale Sant'Angelo, ma vincono i magnifici tifosi della Curva Sud Rossano.

Si è assistito ad una gara bella ed avvincente sul rettangolo di gioco che ha entusiasmato il numeroso pubblico presente sugli spalti. Presente in tribuna centrale anche il sindaco Flavio Stasi.

Da sottolineare, ancora una volta, il magnifico supporto dei fantastici tifosi della Curva Sud Rossano che, per l'occasione, hanno preparato una coreografia spettacolare da fare invidia alle tante tifoserie di diversi club professionisti. Una piazza autorevole come Corigliano-Rossano, con 80mila abitanti (la terza città più importante della Calabria) e con tifosi veramente esemplari, merita palcoscenici migliori nel calcio che conta. E' meraviglioso vedere il pubblico delle grandi occasioni sulle gradinate dello stadio comunale “Stefano Rizzo”. Un plauso anche all'intera dirigenza della Rossanese calcio che, dopo il salto di categoria in Eccellenza regionale, ha riportato l'entusiasmo in città ed ha avvicinato, in modo particolare, tanti sportivi e tifosi allo stadio.

Il club rossoblù, al momento, occupa il terzo posto in classifica con 30 punti frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Prezioso, tra l'altro, il lavoro di Mister Luca Aloise e l'impegno della squadra in tutte le gare di campionato fin qui disputate. Una Rossanese che sta regalando grandi soddisfazioni ai propri tifosi e che vuole rimanere nei quartieri alti della classifica in modo tale da raggiungere i play-off promozione con l'obiettivo di fare il salto di categoria in Serie “D” al termine della stagione calcistica 2024-2025. Buon prosieguo di campionato alla Rossanese calcio e “Ad Maiora Semper”.