Gambarie. Escursionista lombarda cade e s’infortuna, messa in salvo dal Sasc

Una squadra di tecnici della Stazione Alpina Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria, è intervenuta per il recupero di una 67enne escursionista lombarda che percorrendo insieme al marito, il Sentiero dello Scoiattolo, nei dintorni di Gambarie d'Aspromonte è caduta e di è infortunata procurandosi una sospetta frattura alla caviglia destra.

L'attivazione della procedura di geolocalizzazione attraverso l’invio di un Sms Locator, trasmesso dalla Centrale Operativa di Torino del Soccorso Alpino e Speleologico, ha permesso di individuare e raggiungere prontamente la malcapitata.

La 67enne, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata nei dintorni della piazza di Gambarie dove, ad attenderla, c'era l'ambulanza del 118 di Sant'Eufemia.

Il Sasc era già presente sul territorio per il servizio di “Pronto Intervento”, attività che assicura un presidio a Gambarie con la presenza di tecnici di soccorso, mezzi e attrezzature ed un intervento tempestivo, in caso di chiamata, in qualsiasi area montana e impervia del Parco Nazionale dell'Aspromonte.