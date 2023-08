Abbigliamento, scarpe e accessori contraffatti: sequestrati 900 prodotti, cinque denunce

Circa novecento articoli tra capi d’abbigliamento, calzature, borse, occhiali e accessori realizzati con materiali scadenti e ritenuti anche potenzialmente nocivi per la salute, riportavano i marchi, di note case produttrici e maison di lusso, ovviamente falsi.

Li hanno sequestrati gli uomini della Guardia di Finanza, che hanno anche denunciato cinque extracomunitari che li vendevano. Sono stati i militari di Soverato ad identificarli durante dei controlli nel mercato settimanale e sul litorale della nota cittadina turistica del catanzarese.

Una stima preliminare effettuata sulla merce sequestrata ha permesso di quantificarne il valore in circa 17 mila euro, proventi illeciti “potenzialmente utilizzabili per moltiplicare situazioni di illegalità, alimentando ulteriormente il circuito della contraffazione, del lavoro nero, dell’evasione fiscale, del riciclaggio e della criminalità organizzata” fanno notare le fiamme gialle.

L’azione della Guardia di Finanza, in questo specifico ambito, mira infatti a salvaguardare il tessuto produttivo originale, soprattutto quello italiano, sempre più esposto agli effetti della contraffazione: “contrastare questo fenomeno contribuisce, infatti, a creare le condizioni per rafforzare la competitività delle aziende, assicura gettito fiscale salvaguardando, altresì, la crescita del Paese e, nel contempo, garantisce le condizioni di salute di tutti i cittadini, certi di acquistare merce originale, non prodotta con materiali dannosi” sottolineano in conclusione i militari.