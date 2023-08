Crotone, bruciano i calanchi: vasto incendio nella notte

La mano dell'uomo torna a distruggere la natura. Dopo un'estate passata senza grandi incendi in città, ecco che questa notte l'area calanchiva di Crotone è stata data alle fiamme da mano ignota: un incendio vasto che si estende da Parco Carrara al Cimitero.

I Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine sono stati allertati, e per ora monitorano la situazione. L'area impervia non può essere raggiunta con facilità, e si attendono le prime luci dell'alba per intervenire sia da terra che, forse, con i mezzi aerei.

Secondo quanto riferito, la prima richiesta di intervento sarebbe arrivata poco dopo la mezzanotte. Le fiamme sarebbero state appiccate sfruttando un sentiero che porta proprio in cima ad uno dei colli.



Notizia in aggiornamento