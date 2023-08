Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Continuano gli incendi nella città di Crotone. In queste ore squadre dei Vigili del Fuoco e due canadair sono impegnati nello spegnimento delle fiamme nella zona nord di Margherita. Interessati dal roglo degli alberi d'alto fusto, anche in prossimità di abitazioni sparse. Al momento non si registrano danni a persone.