Brucia il crotonese, il vento alimenta le fiamme: a fuoco undici ettari di macchia e bosco

Brucia ancora il crotonese: anche quest’oggi vigili del fuoco del comando provinciale pitagorico sono stati così impegnati a spegnere diversi roghi alimentati, tra l’altro, dal forte vento che soffia sul territorio, ma non sono mancate chiamate per alberi pericolanti così come il soccorso ad una persona in difficoltà.

In particolare, dalla zona industriale del capoluogo fino all’area di Apriglianello è stato necessario inviare una squadra boschiva del con l’intervento del D.O.S. che ha coordinato i lanci di due mezzi aerei Canadair Can 10 e Can 30 della flotta aerea nazionale dei Vigilfuoco.

Ben undici ettari tra macchia mediterranea e bosco sono stati interessati dalle fiamme, che hanno lambito pure il centro abitato: al momento la squadra boschiva è ancora impegnata per la bonifica e la messa in sicurezza dell’area.