Crotone, nuovo incendio sui calanchi: fiamme visibili da tutta la città

Bruciano ancora i calanchi di Crotone. A distanza di una decina di giorni dall'ultimo rogo (LEGGI) ecco che mano ignota ci ritenta, con l'idea di sfruttare i forti venti di queste ore - che toccano punte di 55 chilometri orari - per facilitare il propagarsi delle fiamme.

Questa volta il rogo è stato notato subito da passanti e residenti, in quanto appiccato poco dopo l'ora di cena. Le fiamme, ben visibili da strada e dai quartieri di Tufolo e Farina, sono state ovviamente segnalate ai Vigili del Fuoco. Il rischio è che le fiamme si diffondano rapidamente, così come pare dalle alte fiammate ben visibili, in attesa di un intervento che probabilmente non avverrà prima di domattina.

Notizia in aggiornamento