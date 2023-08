Capo Vaticano. Troppe criticità: multe e denunce per stabilimento balneare

Non si fermano i controlli nelle strutture ricettive lungo la Costa degli Dei, dove sotto la lente degli investigatori, questa volta, è finita un’attività di Ricadi, in località Capo Vaticano.

Si tratta di una struttura con stabilimento balneare sulla costa nella quale sono emerse delle criticità igienico-sanitarie nella cura degli ambienti, ed in particolare la gestione della postazione di primo soccorso posizionata sulla spiaggia, che presentava non soltanto un’igiene carente ma anche prodotti e medicinali, come le bombole dell’ossigeno, scadute da anni, in tal modo esponendo a rischio i bagnanti presenti.

Per questo sono state imposte diverse prescrizioni che dovranno essere osservate in tempi ristretti oltre ad essere stata elevata una sanzione amministrativa di oltre mille euro. Contestualmente sono stati notificati dei provvedimenti sanzionatori per 660 euro a causa di reiterate violazioni di ordinanze del Sindaco.

Nel corso del sopralluogo è emersa poi ed anche l’occupazione abusiva del suolo pubblico demaniale, venendo infatti occupati 150 metri di spiaggia oltre i 100 metri che gli erano stati concessi. Da qui ne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Infine alla luce di svariate violazioni di ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia sulla sicurezza balneare, e per l’inidoneo ancoraggio di un gommone in una zona riservata alla balneazione, sono state elevate sanzioni per circa 1500 euro.

L’attività di controllo è stata eseguita dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia e dagli uomini del Posto Fisso di Tropea in sinergia Con la Capitaneria di Porto e l’Asp provinciale.