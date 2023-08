Alla spiaggia “La Sorgente” compare la nuova opera di critica sociale di LBS

Il 26 agosto sui muri dell’iconica spiaggia “La Sorgente” della Città di Reggio Calabria, compare la nuova opera di critica sociale dell’artista reggino Lbs (aka. Bruno Salvatore Latella), già presente in forma di Street Art presso la Placa George Orwell di Barcelona, dal titolo: L’inverno del Demiurgo (Demiurge’s Winter), di modeste dimensioni (200 x 150 cm).

La scelta del luogo non è casuale, ma anzi ben studiata e scelta: baciato dal sole dello Stretto di Messina, in un punto geografico come quello della Sorgente che si affaccia verso l’entrata del mare aperto, l’opera dell’artista LBS trova la sua esecuzione concettuale proprio qui, di fronte al Mar Mediterraneo, un mare sì ricco di storia e cultura, ma ormai corrotto e avvelenato, corrispettivamente teatro di una crisi umanitaria dovuta alle morti dei migranti, e vittima dell’impatto dell’inquinamento marino; la giusta definizione ormai sarebbe chiamarlo “Inferno Liquido”, quasi come un’accezione baumaniana, un inferno nel quale neanche il semidio platoniano, il Demiurgo, riesce a rimettere nell’ordine parziale del cosmo.

Perciò, in un momento storico così particolare, sia dal punto di vista politico/sociale sia ambientale, l’opera di Street Art dell’artista si pone come punto di raccolta visiva e artistica di tre dei più grandi problemi della società europea moderna: Immigrazione, Cambiamento climatico e fede, facendolo tramite la trasposizione concettuale della figura del Demiurgo di Platone. L’opera si preoccupa di descrivere, ciò che la sorte architettata dall’alto del “Metafisico mondo” sta portando alla società contemporanea.

Il Demiurgo, perciò, si erge imponente come architetto dell’universo, che senza scelta e obbligato alla passività, si ritrova, sostituito dall’Homo Sapiens, a dover osservare invano e impotente a quello che l’essere umano sta causando a questo mondo; l’essere umano ormai ha proclamato ed evoluto il suo status naturale di essere vivente alla forma di Homo Deus, simile alla potenza del demiurgo platoniano.

L’opera trae ispirazione dai fatti di cronaca accaduti in Italia negli ultimi mesi, nello specifico: al naufragio di Cutro, nella regione Calabria, terra natia dell’artista, che ha portato alla vittime di 94 persone, morte in mezzo al mare mentre chiedevano aiuto allo Stato Italiano, invano, e alla strage climatica-ambientale avvenuta in Emilia-Romagna nel periodo maggio-giugno 2023, che ha portato anch’essa a vittime e danni al popolo Emiliano, costretto a doversi rifugiare nei tetti delle proprie case per scampare alla forza vendicativa del cosmo.

La tela dell’opera originale dell’artista Lbs sarà in esposizione contemporaneamente anche in Italia, nel centro storico di Lecce presso la Chiesa Sconsacrata di San Francesco della Scarpa, per la fiera d’arte contemporanea Lecce Art Week 2023, dal 28 giugno 2023.