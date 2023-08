Ancora ritardi all’aeroporto di Lamezia: cinque ore per arrivare e partire da Milano

Ancora ritardi per i viaggiatori calabresi che, soprattutto in questo periodo dell’anno, sono anche alle prese col rientro a casa dalle vacanze; ma ovviamente non solo.

Stavolta a passare una “indimenticabile” e calda domenica di fine agosto sono stati i passeggeri dei voli Milano-Lamezia Terme e Lamezia Terme-Milano, che, nella giornata di ieri, domenica 27, hanno riportato dei ritardi consistenti da parte della compagnia aerea Wizzair.

In particolare, il volo Milano Lamezia Terme W45593 doveva partire alle 6:55 ed i passeggeri sono atterrati solamente alle 13:33. Un pesante ritardo che ha comportato anche disagi con altrettanto successivo ritardo del Lamezia Terme-Milano Malpensa W45594 con partenza prevista alle 9:25 ma che è poi atterrato nel capoluogo lombardo alle 16:06.

I viaggiatori coinvolti potranno consolarsi, eventualmente, richiedendo un rimborso di circa 250 euro, come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004.