Gizzeria. Torneo di Padel Femminile Summer Cup, se l’aggiudicano Lucia Cittadino e Daniela Piraina

Si è concluso ieri, domenica 27 agosto, il Torneo di Padel Femminile “Summer Cup” presso il Circolo Tennis Coolbay della Marinella, a Gizzeria, organizzato egregiamente da Giuseppe Costanzo e Davide Ventura.

Circolo letteralmente invaso per 5 giorni da spettatori ed amanti di questo sport, grazie anche alla spettacolarità delle competizioni del torneo maschile che ha visto esibirsi 26 squadre.

Il Torneo ha visto la partecipazione di 8 squadre femminili che si sono affrontate in due gironi, all’esito dei quali si sono svolti i quarti, semifinali e finali.

Si segnala il grande spirito sportivo di donne che si sono avvicinate da poco a questo sport e non hanno esitato a mettersi in gioco nonostante la partecipazione di giocatrici che praticano questo sport da più tempo. Hanno compreso lo spirito dell’iniziativa dando alla manifestazione un esempio di grande sportività.

La competizione ha visto piazzarsi al terzo posto le atlete Lina Mirabelli ed Azzurra Trapuzzano, all’esito di un avvincente incontro con Giusy Amendola ed Emanuela Vitalone.

La finale, tutta in famiglia, ha visto affrontarsi Giorgia Cittadino e Monica Notarianni e Lucia Cittadino e Daniela Piraina, coppia che poi ha vinto in torneo, caratterizzato da grande fair play ed amicizia.

“L’unica nota critica è la disparità di trattamento riservato al torneo femminile, in relazione ai premi messi in palio. A differenza del Torneo Maschile, conclusosi sabato, per il quale sono stati previsti ricchi premi, alle donne è stata destinata una coppa ricordo. È vero che la numerosità delle squadre era differente, tra uomini e donne, però bastava riproporzionare il premio in ragione delle squadre.

Nulla di nuovo per carità, si è perfettamente in linea con il gender gap che caratterizza la nostra nazione, però sarebbe bello se da Lamezia Terme partisse un segnale di inversione di tendenza alla mentalità maschilista dominante, partendo proprio dallo sport”, hanno affermato a fine gare le vincitrici Lucia Cittadino e Daniela Piraina.