Petilia Policastro. Fermato mentre spaccia cocaina, arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Petilia Policastro hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Poco prima l’uomo era stato notato dai militari, impegnati in un servizio perlustrativo per le vie cittadine, mentre cedeva due involucri bianchi in cambio di alcune banconote a un’altra persona, risultata risiedere a Torino.

Nell’immediatezza, i carabinieri hanno fermato i due e, dopo un’accurata perquisizione personale, hanno trovato nella tasca dei pantaloni dell’acquirente due confezioni contenenti poco più di un grammo di cocaina, mentre nelle tasche dell'altro la cifra di centoventi euro in banconote di vario e piccolo taglio, ritenute essere il provento dello spaccio.

Al termine degli accertamenti di rito e su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Crotone, la droga e il denaro sono stati sequestrati penalmente, mentre l’arrestato è stato condotto a casa messo ai domiciliari in attesa della celebrazione del processo con il rito direttissimo, che avverrà nei prossimi giorni.