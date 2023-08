Plastic Free torna in azione a Reggio Calabria: volontari a Pellaro e Arghillà

Tutto pronto per inaugurare le attività dell’associazione in blu che torna a sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche legate all’inquinamento da plastica e all’abbandono dei rifiuti nell’ambiente dopo la breve pausa estiva.

Il primo appuntamento dedicato alla Terra sarà sabato 2 settembre alle ore 09:00 al Rettilineo di Punta Pellaro, più precisamente alla statua del Cristo, con l’obiettivo di ridonare decoro e splendore a un tratto frequentatissimo dell’estate reggina appena trascorsa. Per partecipare è necessario registrarsi gratuitamente sul sito di Plastic Free cliccando “Partecipa” (QUI).

Si torna poi in città, a Reggio, il 6 settembre alle ore 18:00 presso “La piazzetta” ad Arghillà (di fronte al centro di medicina solidale ACE), insieme a Azione Sociale, UDI, Medici del Mondo, Non Una Di Meno, ACE, Ecolandia, ADEXO, “Arghillà” Associazione di promozione socioculturale sportiva e dilettantistica, Coordinamento di quartiere, CSI, Cuore di Medea Onlus e Fare Eco. L’evento sarà realizzato nell’ambito del progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti di cui Azione Sociale è ente attuatore, e bisognerà registrarsi per partecipare (QUI).

L’obiettivo: abbattere i pregiudizi e costruire l’integrazione attraverso lo sport, la natura e la sensibilizzazione ambientale. Il programma del pomeriggio sarà ricco di eventi: si inizia alle 17:00 con un incontro di sensibilizzazione dedicato ai bambini e ai ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado a cura di Plastic Free e si continuerà con la pulizia della piazzetta e un torneo di calcio organizzato dal CSI nel campo sportivo vicino.

Si consiglia di portare con sè dei guanti da lavoro, un cappellino per il sole e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito dall’Associazione e da Teknoservice che si ringrazia per la collaborazione. Gli eventi sono autorizzati dal Comune di Reggio Calabria.