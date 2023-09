Nell’officina abusiva nascondeva hashish e marijuana: un arresto a Saracena

Non solo avrebbe gestito un'officina meccanica del tutto abusiva, ma vi avrebbe anche nascosto all'interno della droga. Per questi motivi un cinquantenne di Saracena, D.M.A., è stato tratto in arresto, nei giorni scorsi dai Carabinieri della stazione locale, con l'accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono allo scorso 29 agosto, quando i militari si sono presentati presso l'abitazione del soggetto per dei controlli. L'uomo aveva ammesso di avere con se due piccole dosi di hashish per uso personale, specificando di non avere altro.

Tuttavia, insospettiti, i militari hanno chiesto aiuto al loro collega a quattro zampe, Collins, appartenente al Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, che nel giro di pochi minuti ha permesso di scoprire ben altro.

Nella stessa abitazione, all'interno di una scatola, è stato rinvenuto un barattolo in vetro con diverse dosi di marijuana. Esteso il controllo anche presso un terreno in uso all'indagato è stato rinvenuto dapprima un altro barattolo colmo sempre di marijuana e poi ben quattro piante di canapa.

Complessivamente, sono stati sequestrati quattro grammi di hashish, 135 di marijuana e le quattro piante di canapa. Elevata inoltre una multa da 5 mila euro per l'esercizio abusivo dell'attivita, svolta senza autorizzazioni o licenze.