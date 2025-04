Controlli nell’hinterland cosentino, un arresto per spaccio

Proseguono i controlli volti al contrasto del traffico e dello spaccio di stupefacenti da parte della Polizia, intenta a setacciare l'intero hinterland cosentino. Nella giornata di ieri, un controlli mirato svolto nel comune di Mendicino ha portato all'arresto di un giovane del posto, sorpreso con oltre mezzo chilo di hashish.

In particolare, il controllo domiciliare - avvenuto alla presenza dei genitori, essendo stato interessata la casa familiare - ha portato alla scoperta di 528 grammi di hashish nascosti nella cameretta delg ioane, oltre ad un bilancino di precisione. Il giovane, per puro caso, è rientrato in casa mentre i controlli erano in corso.

Al termine delle formalità di rito, lo stesso è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, e posto ai domiciliari presso l'abitazione di famiglia.