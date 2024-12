Nascondeva in casa droga e contanti: un arresto nel cosentino

Nascondeva in casa una consistente quantità di marijuana già pronta alla vendita l'uomo tratto in arresto, nei giorni scorsi, dai Carabinieri della stazione di San Sosti, impegnati in un controllo stradale di routine. Fermato il soggetto, già noto alle forze dell'ordine per via di precedenti specifici, si è deciso di eseguire una perquisizione personale e domiciliare.

Proprio nel corso del controllo presso l'abitazione dell'uomo - residente a Sant'Agata d'Esaro - sono stati rinvenuti ben 700 grammi di marijuana, ben nascosti all'interno di un piccolo garage adiacente la casa. Scoperti anche pochi grammi di hashish e ben 2 mila euro in contanti, ritenuti proventi delle attività illecite.

Il tutto è stato sequestrato dai militari, e l'uomo - visti i precedenti - è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti.