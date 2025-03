Sorpreso con 15 dosi di cocaina, arrestato giovane a Corigliano-Rossano

Un giovane extracomunitario è stato arrestato, nei giorni scorsi, dai Carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano, a seguito di un controllo sfociato in una perquisizione personale. Il giovane infatti è stato attenzionato dai militari che, impegnati in un controllo del territorio, hanno notato due ragazzi in un auto in piena notte, che attendevano per l'appunto l'arrivo del giovane.

Una circostanza sospetta che ha spinto i militari ad intervenire, fermando il ragazzo che si presentava come evidentemente nervoso. Una breve perquisizione ha portato alla scoperta di oltre 15 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 17 grammi, pronte alla vendita.

La sostanza è stata sequestrata e per il ragazzo è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio. Al termine delle formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Castrovillari.