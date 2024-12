Ricercato in Serbia, faceva shopping a Corigliano-Rossano: arrestato

Un cittadino straniero ricercato in Serbia è stato sorpreso all'interno di un esercizio commerciale di Corigliano-Rossano. Una situazione singolare quella a cui si sono trovati di fronte gli agenti della Squadra Mobile, impegnati proprio nella ricerca dell'uomo è stato individuato mentre faceva tranquillamente compere.

Dopo il controllo e l'identificazione, il ricercato è stato arrestato per via di un mandato di cattura internazionale spiccato dai giudici di Belgrado: l'uomo infatti sarebbe ricercato per una violazione della legge sulle armi dello stato balcanico. Al termine delle formalità, è stato trasferito nel carcere di Castrovillari in attesa di estradizione.