Nascondeva in casa oltre mille dosi di marijuana: un arresto a Rogliano

Un controllo mirato presso l'abitazione di un uomo, trentaseienne di Rogliano, ha portato alla scoperta di oltre mezzo chilo di marijuana, già seccata e pronta alla vendita. Lo rendono noto i Carabinieri della compagnia di Rogliano, che lo scorso 2 ottobre hanno svolto una intensa attività di controllo per contrastare lo spaccio ed il traffico di droga.

In particolare, nell'abitazione del soggetto sono stati rinvenuti 550 grammi di marjuana pronta alla vendita, corrispondente ad oltre mille dosi, assieme ad una pianta di canapa alta circa due metri. Il tutto è stato sequestrato dai militari mentre per l'uomo è scattato l'arresto, tramutato poi in obbligo di presentazione.