Detenzione ai fini di spaccio, finisce in manette un 16enne a Luzzi

Ha appena 16 anni il giovane arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri della stazione di Luzzi, nel cosentino, sorpreso in flagranza di reato con diverse dosi di droga pronte alla vendita. L'episodio risale al 9 marzo scorso, quando, durante un controllo del territorio, i militari hanno notato un gruppetto di ragazzi in un parco, riconoscendo alcuni consumatori noti di stupefacenti.

Un pronto intervento ha portato alla perquisizione personale del ragazzo, trovato in possesso di 22 grammi di cocaina e 7 grammi di hashish, pronti alla vendita e che avrebbero fruttato un introito di circa 2 mila euro. Il tutto è stato sequestrato mentre per il giovane sono scattate le manette.

Un altro ragazzo, 23enne, è stato invece segnalato in qualità di assuntore di stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di modiche quantità di hashish. I controlli dei militari proseguiranno nell'intero hinterland per contrastare lo spaccio ed il consumo di stupefacenti.