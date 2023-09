Alla vista dei carabinieri butta la droga e tenta la fuga: un arresto a Crotone

Avrebbe tentato di sbarazzarsi di un involucro contenente della marijuana mentre cercava di scappare dai carabinieri il trentanovenne arrestato domenica scorsa a Crotone, a seguito di un normale controllo di routine.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo - già noto alle forze dell'ordine - sarebbe stato fermato per un controllo stradale attorno alle 11 del mattino, quando è stato visto dai militari mentre transitava a bordo di un motorino.

Tuttavia il soggetto, alla vista della gazzella avrebbe tentato la fuga, strattonando i militari che tentavano di bloccarlo. Nella corsa si sarebbe dunque sbarazzato di un involucro (rinvenuto successivamente e contenente una modica quantità di marijuana): ma la fuga è durata poco, ed è stato fermato poco dopo.

Condotto presso il comando provinciale, l'uomo è stato sottoposto ad avviso orale in quanto trovato alla guida di uno scooter senza patente, in quanto revocata. È stato altresì segnalato in qualità di assuntore di stupefacenti e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto ad obbligo di firma quotidiano.