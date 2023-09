Non gli assegnano casa popolare, aggredisce il sindaco: un arresto a Carolei

Un uomo, cinquantatreenne pregiudicato di Carolei, è stato arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri della stazione locale per una serie di reati che avcrebbe commesso nei confronti del sindaco dello stesso comune.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'Arma, infatti, l'uomo avrebbe accusato il primo cittadino per la mancata assegnazione di una casa popolare.

L'ipotesi è che negli ultimi mesi il 53enne abbia messo in atto numerosi atti persecutori a danno del sindaco, ma anche innumerevoli minacce (anche gravi) e, in alcuni casi, sarebbe addirittura arrivato alle mani. Circostanza che aveva procurato un grave stato d'ansia e di paura nel primo cittadino, che aveva iniziato a temere anche per i propri familiari.

Per tutti questi motivi, l'uomo è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari.