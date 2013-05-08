Tensione alla festa patronale: botte, coltello e minacce ai militari

Momenti di tensione nella serata del 10 agosto, durante i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, a Fuscaldo, dove i Carabinieri della locale Stazione, hanno tratto in arresto un 40enne pregiudicato del posto, accusato di lesioni personali e minacce a Pubblico Ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, per futili motivi, avrebbe inseguito un altro cittadino impugnando un coltello e, dopo averlo raggiunto, lo avrebbe colpito al volto provocandogli lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

All'arrivo dei militari, il soggetto ha cercato di opporsi all’identificazione inveendo contro gli operanti e, in particolare, avrebbe rivolto più volte minacce al Comandante nel tentativo di sottrarsi alla perquisizione.

L’uomo è stato arrestato in flagranza e, dopo l’udienza di convalida tenutasi nella mattinata dell’11 agosto, il giudice ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti accaduti, nel contesto di una serata che avrebbe dovuto essere di festa e che invece si è trasformata in un episodio di violenza.