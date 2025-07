Tortora, tenta vari furti e minaccia i Carabinieri: in manette 41enne

Era in trasferta a Tortora per compiere dei furti il quarantunenne originario del napoletano arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri, intervenuti dopo la richiesta di aiuto da parte di una donna, vittima di un tentato furto di denaro in casa. Gli ultimi episodi risalgono al 23 luglio scorso, quando i militari della compagnia di Scalea - già presenti sul posto per via dell'intensificazione dei controlli estivi - sono stati chiamati ad intervenire dalla malcapitata.

L'uomo, secondo quanto ricostruito, aveva già compiuto un furto pochi minuti prima, riuscendo ad introdursi in una casa e rubando 110 euro in contanti. Non pago ci avrebbe riprovato, venendo però sorpreso dalla proprietaria, che ha così chiamato il 112. Quasi immediato l'arrivo di ben due pattuglie sul posto, che hanno rapidamente individuato il soggetto.

Questo aveva cercato di dileguarsi, ma è stato comunque fermato poco distante dall'abitazione con addosso ancora la precedente refurtiva, recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari. Questo avrebbe poi opposto evidente resistenza all'arresto, continuando a minacciare i Carabinieri intervenuti per bloccarlo.

Nonostante le sue rimostranze, è stato ammanettato e trasferito nel carcere di Paola, con l'accusa di furto e di resistenza a pubblico ufficiale. Gli è stato inoltre notificato il divieto di dimora nella Regione Calabria.