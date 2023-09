In uscita il calendario 2024 della Polizia di Stato. Il ricavato andrà in beneficienza

Il calendario istituzionale è uno tra i progetti editoriali più rappresentativi dell’attività di comunicazione della Polizia di Stato, coniugando il racconto per immagini dell’attività operativa con la bellezza degli scenari naturali ed artistici che vengono scelti di volta in volta come “sfondo” dei poliziotti al lavoro. Senza dimenticare le finalità solidali, da sempre legate all’aiuto a bambini meno fortunati ed alle loro famiglie.

L’Italia e le sue bellezze artistiche e naturali viste da una prospettiva insolita e suggestiva nei 12 scatti che comporranno il calendario 2024 della Polizia di Stato, che è possibile prenotare presso le questure di tutte le province.

Il “punto di vista” sarà quello del maestro della fotografia Massimo Sestini vincitore del World press photo nel 2015. Dopo la collaborazione del 2016, torna ad essere lui l’autore del calendario che, nel 2024, avrà come protagoniste le più belle località della nostra penisola e la Polizia di Stato, che in quei luoghi è impegnata nel garantire la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia dall’ambiente.

Dalle Tre cime di Lavaredo alle arcate illuminate del Colosseo; dal disegno architettonico della Galleria liberty di Milano ad uno scorcio suggestivo di Napoli; dallo zampillare della fontana di Piazza Castello a Torino a quello di una fontana di Villa d’Este a Tivoli; dai Quattro Canti di Palermo alla splendida Matera.

Un viaggio di 12 mesi tra le meraviglie d’Italia, in compagnia delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Il calendario 2024 avrà, come sempre, una finalità solidale e benefica.

Il ricavato delle vendite finanzierà il piano di assistenza della Polizia di Stato “Marco Valerio”, dedicato alle famiglie di poliziotti con figli gravemente malati, ed il progetto del Comitato italiano per l’Unicef “Nigeria – per ogni bambino e bambina: un futuro”, che si pone come obiettivo quello di migliorare l’accesso all’istruzione, garantire la sicurezza delle scuole e ampliare le infrastrutture scolastiche del Paese dell’Africa centrale.

Il calendario potrà essere prenotato entro il prossimo 20 settembre 2023, al costo di 8 euro per il formato da parete e di 6 euro per quello da tavolo, effettuando il pagamento con una delle seguenti modalità: versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a “Comitato italiano per l’Unicef”. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale “Calendario della Polizia di Stato 2024 per il progetto Unicef “Nigeria – per ogni bambino e bambina: un futuro”; bonifico all’Unicef IBAN: IT21 T076 0103 2000 0000 0745 000 con causale “Calendario Polizia di Stato 2024”.

Copia dell’attestazione di versamento dovrà essere consegnata o trasmessa con posta elettronica, Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Catanzaro sito in via Barlaam da Seminara, tel.0961889104.