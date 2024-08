In vendita il Calendario 2025 della Polizia di Stato, il ricavato in progetti di solidarietà

È giunto alla 25esima edizione il calendario istituzionale della Polizia di Stato che porta la firma di Eolo Perfido, street photographer e ritrattista di fama internazionale, che vanta collaborazioni con prestigiose riviste italiane e straniere.

Perfido ha realizzato anche campagne di comunicazione per importanti brand commerciali e, dal gennaio 2019, è Direttore Editoriale di ExibartStreet Magazine, piattaforma editoriale italiana dedicata all’arte contemporanea.

Il calendario è uno dei progetti più impegnativi e rappresentativi dell’attività di comunicazione della Polizia di Stato. Anche nel 2025 racconterà, attraverso le immagini in bianco e nero realizzate da Perfido, l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato in diversi contesti operativi, al servizio dei cittadini.

Gli scatti in bianco e nero, con inquadrature orizzontali, del nuovo calendario concentrano l'attenzione sulle forme, sulle espressioni e sulle interazioni per descrivere, con la tecnica della “fotografia di strada”, la professionalità, l'umanità, l'abnegazione delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

Da quest’anno è possibile effettuare il pagamento delle copie prenotate anche tramite bonifico bancario. Per prenotare il calendario si potrà fare un bonifico sull’iban IT33I0306909606100000402776 intestato al “Comitato italiano per l’Unicef” oppure un versamento sul conto corrente postale nr.745000 intestato sempre al “Comitato italiano per l’Unicef”.

Inoltre, bisognerà indicare nella causale del bonifico/versamento “Calendario della Polizia di Stato 2025”. La ricevuta di bonifico/versamento dovrà essere consegnata all'Ufficio relazioni con il pubblico della Questura di riferimento, presso la quale poi si ritireranno le copie prenotate. Il costo è di 8 euro per il calendario da parete e di 6 euro per quello da tavolo.

Come ogni per ogni edizione del calendario istituzionale, il ricavato delle vendite sarà destinato a due progetti di solidarietà: una parte sosterrà il Piano Marco Valerio, in supporto alle famiglie dei poliziotti con figli affetti da gravi patologie; l'altra parte finanzierà il progetto “School in a box”, del Comitato italiano per l’Unicef, che garantisce il diritto all'istruzione anche in contesti di crisi, offrendo strumenti essenziali per l'apprendimento.