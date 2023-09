Cosenza, convegno del Rotary Club: “Da città dei sette colli a città del futuro”

Dopo la breve pausa agostana, le attività del Rotary Club Cosenza Sette Colli riprendono con rinnovato vigore. Mercoledì 13 Settembre, alle ore 16.30, il club, guidato dal Presidente Francesco Bozzo, accoglierà Francesco Petrolo, Governatore del Distretto 2102, in Visita ufficiale. Sarà anche l’occasione per illustrare al Governatore le attività programmate per l’Anno Rotariano appena iniziato, che sono in linea con quelle previste in ambito distrettuale. L’incontro si terrà nei locali del Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza.

Nella stessa location, alle 17.30 prenderà il via il convegno pubblico sul tema “Cosenza: dalla Città dei sette colli alla Città del futuro - Azioni per un futuro sostenibile, innovativo e inclusivo”. L’evento, promosso nell’ambito del progetto “Il Rotary per la Cultura”, vedrà gli interventi di due illustri docenti universitari, Domenico Passarelli e Raffaele Zinno. Il prof. Passarelli, docente di Urbanistica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, relazionerà sul tema “Rigenerazione urbana e ambientale quale paradigma per lo sviluppo della città del futuro”.

Seguirà poi l’intervento del prof. Zinno, docente di Scienza delle Costruzioni presso l’Università della Calabria e socio del RC Cosenza Sette Colli, che interverrà sul tema “Soluzioni innovative per una Smart City: connessioni con il progetto distrettuale Agorà ‘Io sono pronto… e tu?’”. L’incontro, introdotto dal Presidente del RC Cosenza Sette Colli, Francesco Bozzo, sarà moderato da Luigi Caputo, Presidente della Commissione Immagine Pubblica e Comunicazione del club. Le conclusioni saranno affidate al Governatore Francesco Petrolo.

“Sono lieto” - ha dichiarato Francesco Bozzo - “che il Governatore Francesco Petrolo abbia accettato di far coincidere il momento della sua Visita ufficiale al nostro club con un evento pubblico da noi organizzato e di forte rilevanza per il territorio. Con la scelta di una location quale il Museo dei Brettii e degli Enotri” - ha proseguito Bozzo - “intendiamo rinnovare il forte legame con la città di Cosenza e in particolare con il suo centro storico. Riteniamo che al tempo presente sia doveroso ragionare sulle azioni da compiere per un futuro sostenibile, innovativo e inclusivo, senza dimenticare le radici della nostra storia. Continueremo a promuovere iniziative legate al territorio, coinvolgendo illustri autorità legate all’Università e alle istituzioni per provare a tracciare insieme le linee guida che possano aiutare a migliorarlo salvaguardandone il patrimonio culturale e artistico. Ringrazio ” - ha concluso Bozzo - “la Provincia e il Comune di Cosenza per aver patrocinato l’iniziativa, il Museo dei Brettii e degli Enotri, nella persona della Direttrice dott.ssa Marilena Cerzoso, per l’ospitalità e la BCC - Banca Mediocrati per aver sponsorizzato l’evento”.

A partire dalle 16.30 di Mercoledì 13 Settembre, in occasione del convegno, per tutti i presenti sarà possibile fruire di una visita guidata del Museo.