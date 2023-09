Tutto pronto a Reggio Calabria per la terza edizione del Festival della Colonna Sonora

Il Festival della Colonna Sonora è ormai una realtà ben consolidata sul territorio calabrese, e non solo, a tal punto che, dopo il successo di pubblico registrato durante l’edizione estiva tra Reggio Calabria, Gerace, Parenti e Crotone, si sta già per alzare il sipario sulla terza stagione della rassegna che, dal 7 al 16 settembre, continuerà a celebrare il valore della musica per film.

Organizzata dall’associazione Skené Cultura in partnership con “M&R for social network”, con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission nell’ambito del progetto Bella come il cinema, della Regione Calabria, del Comune di Reggio Calabria e dei partner SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori - e ACMF - Associazione Compositori Musica per Film rappresentata dal Comitato Tecnico Scientifico composto da Pasquale Catalano, Riccardo Giagni e Alessandro Molinari -, la manifestazione culturale ideata e capitanata da Franco Eco e Alessandro Bagnato, rispettivamente direttore artistico e organizzativo, è in continua crescita.

Stavolta, infatti, il calendario di appuntamenti musicali che, in location suggestive della città di Reggio Calabria, coinvolgeranno artisti di alta qualità, grazie alla collaborazione con Fantastica, Fiera del Gioco e del Fumetto, sarà arricchito dall’esposizione dei lavori e dei disegni dal vivo di autori e studenti della Scuola del Fumetto di Reggio Calabria, coordinati dal prof. Pasquale Ferrara che terrà anche un workshop sui processi di creazione del fumetto e sulle tecniche di realizzazione.

Momenti che, nelle giornate di giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 settembre, all’interno del Castello Aragonese, introdurranno il workshop “Il Mickey Mousing, ponte tra musica e movimento musicale” a cura del pianista Francesco Andrea Calabrese, il recital chitarristico “The sound of light” di Antonio Barresi, accompagnato dalle coreografie di Mariangela Bagnato, e il concerto “Il cinema sonoro” del flautista Alessandro Carere e della pianista Graziella Danieli.

Altra nuova quanto importante collaborazione è quella con il Centro Studi Musicals -The Sparkling Diamond che, venerdì 8 e sabato 9 settembre, sempre nella suggestiva fortezza reggina, proporrà “Peter Pan and the Beast Show”, ispirato ai celebri musical targati Disney.

Si proseguirà mercoledì 13 settembre, al Planetario Pythagoras, con il Dante Concert – Suggestioni cinemusicali sulla Divina Commedia, con le musiche originali di Franco Eco e la voce recitante dell’attore Emanuele Montagna. Giovedì 14 e venerdì 15, invece, presso il Conservatorio di Reggio Calabria, Eco terrà la masterclass “La colonna sonora nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”.

"Sono entusiasta di esplorare questa nuova frontiera artistica che fonde il mondo dei fumetti con le colonne sonore cinematografiche, offrendo una nuova tela creativa su cui dipingere storie visive e sonore straordinarie. Immaginiamo narrazioni coinvolgenti che prendono vita attraverso le immagini dei film della Marvel, DC, Disney, mentre la musica ne amplifica le emozioni aggiungendo profondità all’esperienza visiva. In tal modo, creeremo esperienze artistiche straordinarie che possono lasciare un solco per una nuova offerta culturale più moderna e vicina alle nuove generazioni” afferma Eco, annunciando il Gran Galà della Colonna Sonora che, sabato 16 settembre, in Piazza Castello suggellerà il cartellone proponendo i più grandi successi della musica per film.

Ad esibirsi sarà l’Orchestra del Teatro F. Cilea, diretta da Alessandro Bagnato e accompagnata dal mezzosoprano Cristina Larizza, da Stefano Caccamo all’armonica, Vittorio Corasaniti al sax alto, Alessandro Carere al flauto, Antonio Barresi alla chitarra, Carlo Aurelio Colico al typewriter, Graziella Danieli e Andrea Calabrese al pianoforte, con la regia di Claudio Bagnato, le coreografie di Mariangela Bagnato e Olena Honcharenko e il corpo di ballo dello Shed Studios by Copacabana.

Durante la serata, presentata da Eliana Richichi e impreziosita dalla presenza del cantante Mario Rosini, si celebrerà anche Disney Italia, rappresentata artisticamente da Lorena e Virginia Brancucci che ritireranno un premio speciale alla carriera assegnato al padre Ernesto, figura storica del doppiaggio italiano. Riceveranno il premio realizzato dal Maestro Michele Affidato anche Pivio e Aldo De Scalzi, vincitori di tre David di Donatello, Massimo Privitera per i 20 anni di Colonne sonore.net e la compositrice genovese Ginevra Nervi.

“Soltanto qualche anno fa nasceva l’idea, condivisa e sviluppata con il collega e fraterno amico Franco Eco, di un festival che potesse coniugare musica e cinema. È bello constatare come questa rassegna, oggi, trovi giusta collocazione non solo all’interno di una programmazione cittadina, ma soprattutto nel panorama nazionale, grazie alla perseveranza e all’impegno di tutte le sinergie presenti sul territorio” chiosa Bagnato ringraziando associazioni e istituzioni diventate ormai partner essenziali che credono fortemente nella ricaduta culturale e didattica del Festival della Colonna Sonora.