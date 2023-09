Crotone, aggredisce la moglie davanti alla figlia minore che chiama il 112 e lo fa arrestare

È stato arrestato e trasferito in carcere un cinquantaduenne che nella serata di ieri ha brutalmente aggredito la moglie a Crotone, provocandole numrose fratture, la rottura di alcuni denti oltre a lividi ed echimosi su tutto il corpo. Un'aggressione avvenuta - come spesso accade - tra le mura di casa e per motivi non ancora del tutto chiari.

Quel che è certo è che il soggetto - un tossicodipendente ed, in quel frangente, evidentemente ubriaco - avebbe iniziato a colpire la vittima al volto ed all'addome non appena rincasato, incurante della presenza della figlia minorenne che ha assistito a buona parte del pestaggio senza poter far nulla.

La stessa però, dopo essersi rinchiusa in camera, ha subito allertato i Carabinieri, che giunti sul posto hanno interrotto la violenta aggressione ed immobilizzato il soggetto, che è stato subito trasferito dapprima nel comando locale e poi in carcere.

Quanto alla malcapitata, invece, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso, giudicate guaribili entro 20 giorni salvo complicazioni. La stessa si è poi recata presso i Carabinieri per sporgere regolare denuncia contro il marito, raccontando che le aggressioni non sarebbero dei casi isolati.