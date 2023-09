“Fatto in Calabria” al Festival del Peperoncino di Diamante: premiato Enzo Monaco

Ha preso il via ieri sera, a Diamante, la 31esima edizione del Festival del Peperoncino, presentato durante un’affollata conferenza lunedì 4 settembre al lido “Sabbie d’Oro”.

Una presentazione dell’evento molto particolare e coinvolgente che ha messo al centro dell’attenzione, come rituale vuole da 31 anni a questa parte, sua maestà il peperoncino. A comunicarlo Katia Oliva, presidente dell'associazione Fatto il Calabria.

"Alla presenza - continua la nota - delle autorità locali e dei comuni limitrofi, si è parlato delle cinque giornate che movimenteranno la costa tirrenica cosentina ed in particolare di Diamante e che vedrà quale madrina dell’evento la show-girl Luisa Corna.

Il Festival del Peperoncino è l’unico evento che prevede il Campionato Italiano Mangiatori di Peperoncino, ben 4 show-cooking e, naturalmente, l’esaltazione della “piccantezza” nelle svariate forme. Lunedì sera, erano presenti fra gli altri, il vicesindaco di Diamante Pino Pascale, gli chef Enzo Grisolia e Enzo Barbieri ed il direttore artistico nonché ideatore del Festival, Enzo Monaco. A lui, l’associazione “Fatto in Calabria” ha riservato una gradita sorpresa.

La presidente Katia Oliva, presente con un nutrito gruppo di soci, ha consegnato una medaglia che vuole celebrare l’orgoglio della bella calabresità produttiva. Monaco, nel ringraziare, non ha mancato di sottolineare che tale riconoscimento, è stato il primo nella sua vita".

La presidente Oliva ha così commentato: “Una serata ricca di sorprese risate e premiazione ad un uomo che è Enzo Monaco che ha dedicato la sua vita a valorizzare un prodotto realizzato in Calabria dando così l’opportunità di promuovere il territorio di Diamante facendolo conoscere a tutto il mondo. Onorati di aver premiato un’eccellenza che fa bene in Calabria”.

La serata è scivolata via gradevolmente in allegria e con la specialissima compagnia di Gianni Pellegrino, ambasciatore del peperoncino in tutto il mondo.

Il taglio del nastro di ieri sera, intanto, ha confermato il grande interesse per festival che attrae migliaia di persone da tutta la regione e non solo. Già ieri sera tantissime persone si sono riversate lungo le strade affollando gli stand. Molto frequentato quello dell’associazione “Fatto in Calabria” che annovera decine di aziende calabresi di spessore.

“Invitiamo i visitatori a fermarsi presso il nostro stand, saremo ben felici di informare quanti vorranno delle attività dell’associazione che, sebbene nata da poco, può già vantare un numero importante di imprenditori che hanno aderito con la tenacia che le contraddistingue a promuovere la bella calabresità produttiva”.