Ciak, si gira: iniziate a San Lorenzo le riprese del film “Caravan”

Sono cominciate, a San Pantaleone le riprese del film Caravan, che nei giorni scorsi hanno interessato anche la Marina di San Lorenzo. Il film è una coproduzione internazionale tra Masterfilm (Cechia), nutprodukcia (Slovacchia) e tempesta (Italia), sostenuto dalla Calabria Film Commission, scritto e diretto da Zuzana Kirchnerová.

A dare il benvenuto alla troupe il sindaco Giuseppe Floccari e l’assessore Francesca Pizzi, presenti sul set ieri pomeriggio, che hanno ringraziato i responsabili per avere scelto le campagne del nostro Comune. A questo proposito, l’assessore Pizzi racconta come lo scorso anno, nello stesso periodo, aveva accompagnato proprio Zuzana Kirchnerová e il Production Manager per la Calabria Roberto Barrecca, nell’attività di scouting alla ricerca del posto dove girare alcune scene.

“Ero certa che ci avrebbero scelti. Il nostro comune ha delle campagne bellissime e dei panorami mozzafiato. La sceneggiatrice se ne era innamorata, l’ho capito dai suoi occhi quando ammirava il mare azzurro che si vedeva dalla collina. Poi, dopo qualche mese, ne ho avuto la conferma" dichiara l'assessore. "Stare sul set mi ha emozionata. Abbiamo aspettato un po’ perché la regista era occupata. Era nel suo momento creativo, il momento in cui arriva l’ispirazione che ti fa trovare l’immagine più bella e quell’immagine, assieme al sindaco, l’abbiamo vista nascere proprio mentre eravamo lì".

"Alcune persone del posto sono state ingaggiate come comparse o in ruoli complementari di supporto alla troupe e questo ci fa molto piacere perché è bello vedere la partecipazione attiva dei laurentini" prosegue la nota. "Un ringraziamento particolare lo vogliamo fare a Salvatore Natoli per il suo impegno nella promozione dei nostri borghi, a Roberto Barreca che è stato il nostro trait d’union con la produzione ed infine alla famiglia Sido che nelle sue campagne ha ospitato le riprese manifestando una disponibilità e generosità che è tipica dei nostri luoghi.

"Il Comune di San Lorenzo ha concesso il patrocinio gratuito per questo film, e siamo fieri di sapere che le immagini dei nostri amati borghi possano essere portate fuori attraverso questo film affinché tutti ne possano ammirare la bellezza" conclude il primo cittadino.