Sorpreso ad appiccare un incendio, pensionato finisce in carcere

I Carabinieri di Martirano Lombardo, nel catanzarese, durante un servizio sul territorio hanno sorpreso un pensionato 67enne di San Mango d’Aquino che in Contrada Destre dello stesso comune, aveva appena dato fuoco con un accendino ad alcune sterpaglie adiacenti ad un’area boschiva e ricadenti all’interno di una proprietà privata, con l’intento di provocare un incendio che avrebbe potuto distruggere gran parte della macchia mediterranea della zona.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato intercettato e bloccato sul posto dai militari verso i quali non ha opposto alcuna resistenza, ed è stato denunciato in stato di arresto alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme per aver tentato di provocare un incendio boschivo.

L’arresto è stato poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari che ha disposto a suo carico la custodia in carcere: il 34enne è stato così accompagnato nella Casa Circondariale di Catanzaro.