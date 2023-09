Pala eolica a fuoco nel crotonese, le fiamme raggiungono la vegetazione

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Intorno alle 15:20 di oggi, una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Crotone ha segnalato del fumo fuoriuscire da una pala eolica installata su una collina a Torre Melissa.

Giunta sul posto la squadra dei pompieri del distaccamento di Cirò Marina, ha riscontrato che la vegetazione intorno alla pala era in fiamme a causa di parti incandescenti che cadevano dal motore, totalmente interessato dall’incendio.

I vigili hanno così subito contenuto il rogo per evitare che si propagasse nei terreni adiacenti, considerando il forte vento, e poi hanno messo in sicurezza la zona nei pressi della pala eolica per il pericolo che si distaccassero dei pezzi e ne cadessero alcuni in in fiamme. Sul posto anche i tecnici della ditta di manutenzione per risalire alla causa.