Cavallo (Lega): voli Crotone-Roma, “urgente collegare la stazione all’aeroporto”

Il prossimo 2 ottobre inizieranno i voli che collegheranno Crotone ed il suo comprensorio a Roma Fiumicino (QUI): “una data importante per la città” secondo Marisa Luana Cavallo, Capo Gruppo della Lega in Consiglio comunale, per la quale la tratta da e per la Capitale collegherà la città pitagorica anche al resto del mondo.

“Si rompe, finalmente, un isolamento durato troppi anni. La città, però, non può e non deve vivere questi appuntamenti con quella solita sonnolenza e apatia che da tempo regnano incontrastate su Crotone” precisa ancora la consigliera comunale per la quale la città “deve pensare di farsi trovare sempre pronta e preparata a tutte le opportunità (poche o tante che siano) che le capitano”.

Questo il motivo per cui Cavallo intende ritornare su un argomento sollevato già qualche mese fa, ovvero quello di un collegamento pullman diretto tra la stazione di Crotone e l’aeroporto.

“Il problema - sbotta la rappresentante locale del Carroccio - resta sempre lo stesso: il parcheggio selvaggio di piazzale stazione che rende impossibile agli autobus del trasporto urbano di fare manovra, motivo per il quale la ditta Romano ha cancellato il collegamento Stazione-Aeroporto”.

Cavallo ricorda poi che anche Marco Franchini, amministratore della Sacal, società che gestisce gli scali calabresi, in una intervista ha dichiarato che l’aeroporto di Crotone viene penalizzato anche dall’assenza di una connessione diretta con la stazione cittadina.

“Dobbiamo, quindi, urgentemente, riprendere il tema dell’intermodalità per capire come il collegamento tra le diverse infrastrutture viarie (aeroporto, stazione, porto) possa svolgere un ruolo da volano di sviluppo, sciogliendo, quindi, i nodi che oggi soffocano il nostro territorio, magari partendo da quelli più piccoli e più facile da risolvere” dice la capogruppo.

La stessa consigliera fa sapere che in questi giorni ha affrontato proprio l’argomento del piazzale stazione con diversi livelli istituzionali: “Ho avuto l’opportunità - afferma - di approfondire il tema con l’assessore regionale ai trasporti, Emma Staine, e con Maurizio Fanelli, Direttore Direzione Regionale Calabria di Trenitalia, che hanno condiviso appieno l’importanza del tema “intermodalità” e compreso la rilevanza del collegamento diretto stazione-aeroporto”.

Cavallo nel ha anche palato con il sindaco Vincenzo Voce, che ha la competenza diretta sul tema e che si sarebbe impegnato a risolvere, già nei prossimi giorni e comunque entro fine mese, il problema con un intervento dell’amministrazione comunale.

“Ora - conclude la capogruppo Lega - speriamo che dalle parole si passi ai fatti e che una situazione così penalizzante si possa immediatamente risolvere, dando più slancio al nostro aeroporto”.