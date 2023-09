Grosso incendio in una discarica del crotonese, al lavoro oltre venti vigilfuoco

Un incendio sta tenendo impegnate, da all’incirca l’una di questo pomeriggio, quattro squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone e del distaccamento di Petilia Policastro.

I pompieri, col supporto di autobotti per il rifornimento idrico ai mezzi di soccorso, sono infatti al lavoro nel comune di San Mauro Marchesato pe un rogo che è divampato in una discarica di contrada Lenze.

Sul posto sono presenti una ventina di uomini dei vigilfuoco che stanno operando per lo spegnimento delle fiamme e, anche, per il loro contenimento così da evitare che il fronte di fuoco possa propagarsi a un vicino autodemolitore oltre che alle zone adiacenti. Al momento non si registrano fortunatamente feriti.